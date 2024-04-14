شقيق العامري فاروق يصدم هناء حمزة بعد واقعة مرتجي

وجه شقيق الفقيد العامري فاروق، نائب رئيس النادي الاهلي، رسالة صادمة لـ هناء حمزة نائبة رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، بعد واقعة نجلتها مع خالد مرتجي.

وكتب خالد، شقيق العامري فاروق، في تعليق عبر موقع التواصل الاجتماعي، ردًا على عدم مصافحة مرتجي لـ مريم مصطفى: “القضية قائمة”.

وتابع:”القضية التي رفعها العامري على والدتها قائمة ولا تسقط بوفاته رحمة الله عليه”.

وكان خالد مرتجي أمين صندوق النادي الاهلي، قد أحرج لاعبة طائرة سيدات الزمالك مريم مصطفى، خلال مراسم تسليم ميداليات بطولة كأس مصر.

اقرأ أيضًا.. عضو إدارة الاهلي يحرج لاعبة الزمالك.. شاهد

وقام مرتجي، بتجاهل مريم مصطفى، نجلة هناء حمزة نائبة رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة وذلك خلال مراسم تسليم ميداليات كأس مصر.

ورفض مرتجي مصافحة لاعبة القلعة الحمراء السابقة، والأبيض الحالي خلال تسليم الميداليات البرونزية للاعبات.

وجاء ذلك على خلفية الأزمة التي كانت بين اللاعبة مريم مصطفى والنادي الاهلي، بعدما جددت تعاقدها لمدة 4 سنوات، لكنها انتقلت إلى الزمالك الغريم التقليدي وطلبت فسخ التعاقد.

وتوج فريق الاهلي، ببطولة كأس مصر للسيدات، بعد فوز على فريق الشمس بثلاثة أشواط دون مقابل في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء السبت.

وحاز فريق الزمالك للكرة الطائرة سيدات، على برونزية كأس مصر عقب التغلب على وادي دجلة بنتيجة 3-0.