قمة الدوري .. تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي في لقاء الغد بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف ستاد القاهرة الدولي في تمام السابعة من مساء غد الاثنين مواجهة قمة الدوري المصري المؤجلة من الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز بين الاهلي والزمالك.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق الأبيض اللقاء بتشكيل مكون من ..

في حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح، حسام عبدالمجيد، مصطفى الزناري، عمر جابر

الوسط: نبيل عماد «دونجا»، محمد شحاتة، أحمد حمدي

الهجوم وصناعة اللعب : ناصر ماهر، سامسون أكينولا، أحمد مصطفى .

ومن المقرر اذاعة اللقاء ، عبر شبكة قنوات اون تايم سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحلية المصرية على صعيدي الأندية والمنتخبات.

وأعلنت شركه تذكرتي المسؤولة عن حجز تذاكر اللقاء اول أمس الجمعة نفاذ تذاكر الحضور كافة والمخصصة لجماهير الفريقين.

ويدير اللقاء طاقم تحكيم محلي بقيادة الحكم ابراهيم نور الدين وهي المواجهه الثانية للقمه التي يتولى ادارتها بعد ان تولى مهمه التحكيم في لقاء الفريقين قبل 10 أعوام بالدورة الرباعية ، خلال اللقاء الذي انتهى لصالح الأهلي بهدف من دون رد جاء عبر النيران الصديقه بخطا لاعب وسط الأبيض احمد توفيق ليمضي الأحمر بعدها نحو حصد لقب بطولة الدوري.