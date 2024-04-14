الامارات | أقطاب العين يخصصون 2000 تذكرة مجانية لمباراة الفريق أمام الهلال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نادي العين، على حساباته الرسمية، عن آلية توزيع وطرح رابط شراء تذاكر مباراة الفريق أمام ضيفه الهلال السعودي في القمة الآسيوية المرتقبة، والمقررة مساء بعد غد المقبل ضمن ذهاب نصف نهائي أبطال آسيا. وأعلن نادي العين أن روابط بيع التذاكر المخصصة لجماهير العين وفقاً للائحة المسابقة سيتم توزيعها على الجماهير اتساقاً مع الآلية التي تم اعتمادها في مواجهة ربع النهائي وذلك استناداً على قاعدة البيانات التي تمنح أعضاء بطاقة عيناوي والجماهير الأكثر حضوراً لتشجيع الفريق في مدرجات استاد هزاع بن زايد خلال الموسم الحالي الأولوية في الحصول على روابط البيع تحت إشراف مكتب شؤون جماهير نادي العين.

كما أكد العين أن أقطاب النادي، حرصوا على شراء 2000 تذكرة، وتقرر تخصيصها لمدرج (عيناوي دي أن أيه)، حيث يتولى مكتب شؤون جماهير العين توزيع التذاكر بالمجان على أعضاء المدرج. وأعرب مدير مكتب شؤون جماهير نادي العين أحمد الكعبي عن ترحيبه بجماهير نادي الهلال، مشيراً إلى أنه تم تشكيل فرق العمل لاستقبال الأشقاء من محبي الهلال على نحو لائق يعكس العلاقة الوطيدة التي ظلت تربط الناديين الكبيرين وجماهيرهما الوفية.