فيتوريا يصدم اتحاد الكرة ويطلب مستحقات كامل عقده

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، صدمة قوية لاتحاد الكرة، بمطالبته رسميا بالحصول على مستحقات كامل عقده الذي كان مقررا أن يمتد لـ2026، نظرا لعدم حصوله على جدولة الشرط الجزائي حتى الآن.

وكان فيتوريا قد رحل عن تدريب منتخب مصر بعد الخروج من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية التي أقيمت في كوت ديفوار، وتولى المسؤولية بدلا منه حسام حسن.

وأفاد موقع "مصراوي"، نقلا عن مصدر، بأن المحامي الخاص بفيتوريا، أرسل إنذارا رسميا لاتحاد الكرة يطلب فيه كامل عقد المدرب السابق للمنتخب، حتى نهاية مدته المقررة في 2026، وليس فقط مقابل جدولة الشرط الجزائي المتفق عليها.

وأضاف المصدر أن طلب فيتوريا جاء ردا على عدم تنفيذ اتحاد الكرة جدولة الشرط الجزائي في المواعيد المحددة.

وأوضح المصدر: "ما يطلبه المحامي قد يصل لـ 4 ملايين و600 ألف دولار، واتحاد الكرة يتحفظ على الدفع للمدرب بحثا عن ثغرة في العقد".