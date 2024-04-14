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فرديناند يكشف معاناة ليفربول خارج أرضه

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف ريو فرديناند، أسطورة مانشستر يونايتد، معاناة خلال المباريات المقبلة ببطولة ، بعد الصراع على صدارة ترتيب البريميرليج خلال الموسم الحالي.

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل مؤقت برصيد 73 نقطة، بينما يأتي اَرسنال في الوصافة بـ 71 نقطة، وليفربول ثالث الترتيب بنفس رصيد الجانرز لكن فارق الأهداف لصالح الأخير.

وتحدث فرديناند في تصريحات لشبكة "TNT" البريطانية، حيث قال: "أظن أن ليفربول سيجد معاناة كبيرة خارج أرضه في 3 مباريات".

وأضاف: "مواجهة توتنهام أعتقد أنها لن تكون من بينها، ويورجن كلوب سيتمكن من التعامل معها".

وتابع فرديناند تصريحاته: "مواجهة فولهام أمام ليفربول بالنسبة لي ستنتهي بالتعادل، كما هو الحال للديربي أمام إيفرتون في ملعب جوديسون بارك، وكذلك أستون فيلا في فيلا بارك".

وأكمل أسطورة مانشستر يونايتد تصريحاته: "آرسنال أيضًا سيخسر مواجهة مانشستر يونايتد، كذلك مباراة الديربي أمام توتنهام، مما يجعله يحل في المركز الثالث".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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