فرديناند يكشف معاناة ليفربول خارج أرضه

ياسر رشاد - القاهرة - كشف ريو فرديناند، أسطورة مانشستر يونايتد، معاناة ليفربول خلال المباريات المقبلة ببطولة الدوري الإنجليزي، بعد الصراع على صدارة ترتيب البريميرليج خلال الموسم الحالي.

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل مؤقت برصيد 73 نقطة، بينما يأتي اَرسنال في الوصافة بـ 71 نقطة، وليفربول ثالث الترتيب بنفس رصيد الجانرز لكن فارق الأهداف لصالح الأخير.

وتحدث فرديناند في تصريحات لشبكة "TNT" البريطانية، حيث قال: "أظن أن ليفربول سيجد معاناة كبيرة خارج أرضه في 3 مباريات".

وأضاف: "مواجهة توتنهام أعتقد أنها لن تكون من بينها، ويورجن كلوب سيتمكن من التعامل معها".

وتابع فرديناند تصريحاته: "مواجهة فولهام أمام ليفربول بالنسبة لي ستنتهي بالتعادل، كما هو الحال للديربي أمام إيفرتون في ملعب جوديسون بارك، وكذلك أستون فيلا في فيلا بارك".

وأكمل أسطورة مانشستر يونايتد تصريحاته: "آرسنال أيضًا سيخسر مواجهة مانشستر يونايتد، كذلك مباراة الديربي أمام توتنهام، مما يجعله يحل في المركز الثالث".