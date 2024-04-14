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سيراميكا كليوباترا يخطف نقطة من المصري في الدقائق الأخيرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة سيراميكا كليوباترا والمصري التي أقيمت اليوم الأحد، في المواجهة المؤجلة من الجولة 10 بالدوري المصري الممتاز.

وخطف سيراميكا نقطة ثمينة من المصري في الدقائق الأخيرة على استاد السويس.

سجل هدف المصري، معتز زدام في الدقيقة 56.

سجل هدف سيراميكا، أحمد ياسر ريان في الدقيقة 86.

وبهذا التعادل احتل المصري المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بينما احتل سيراميكا المركز السادس برصيد 23 نقطة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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