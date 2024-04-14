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"مفاجآت".. نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباريات الجولة 33 من التي أقيمت اليوم الأحد، حيث شهدت المواجهات الكثير من المفاجآت.

وتعرض لخسارة مدوية أمام كريستال بالاس بهدف نظيف، بينما سقط أرسنال ضد أستون فيلا بثنائية نظيفة.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الأحد

ليفربول ضد كريستال بالاس - (1-0)

أرسنال ضد أستون فيلا - (0-2)

وست هام ضد فولهام - (0-2)

وتختتم مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز غدا الإثنين، بمباراة وإيفرتون.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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