"مفاجآت".. نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباريات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي التي أقيمت اليوم الأحد، حيث شهدت المواجهات الكثير من المفاجآت.

وتعرض ليفربول لخسارة مدوية أمام كريستال بالاس بهدف نظيف، بينما سقط أرسنال ضد أستون فيلا بثنائية نظيفة.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الأحد

ليفربول ضد كريستال بالاس - (1-0)

أرسنال ضد أستون فيلا - (0-2)

وست هام ضد فولهام - (0-2)

وتختتم مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز غدا الإثنين، بمباراة تشيلسي وإيفرتون.

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