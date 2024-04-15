الدماطي يطمئن على سير العمل بلجان بطولة إفريقيا للطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - حرص محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة التي تقام في ضيافة الأهلي، على متابعة أعمال اللجان المعاونة في اليوم الثاني من انطلاق المنافسات.

وتلقى الدماطي تقارير مفصلة من لجان الإقامة والإعاشة والتنقلات والمباريات واللجنة الطبية؛ للاطمئنان على توافر كافة الخدمات للفرق المشاركة بالبطولة، وكذلك تلبية متطلبات مسئولي الاتحاد الإفريقي.

وكان الدماطي قد أكد خلال حفل الافتتاح أن مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب كان حريصًا على وضع كافة الإمكانات لتنظيم نسخة ناجحة من البطولة تليق بمكانة الأهلي، بعد العودة لاستضافة البطولة من جديد.

وأشار إلى أن اللجان العاملة بالبطولة بذلت مجهودًا كبيرًا على مدار الفترة الماضية من أجل توفير الأجواء اللازمة لكل الفرق المتنافسة، متمنيًا التوفيق للجميع وأن تخرج البطولة بصورة مشرفة.

مواعيد مباريات اليوم الثاني لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة

تتواصل منافسات بطولة إفريقيا للأندية لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي لليوم الثاني على التوالي، حيث تقام اليوم الاثنين مباريات مهمة في البطولة.

وتقام اليوم 9 مباريات على النحو التالي:

جسجارا الراوندي X السجون الكيني (10 صباحًا - صالة الشهداء).

روكينزو البوروندي X ميناء دوالا الكاميروني (12 ظهرًا - صالة الشهداء).

ولايتا ديشا الإثيوبي X واتلمسام الجزائري (1 ظهرًا - صالة الأمير عبد الله الفيصل).

جرين تيم الكونغولي X الأسمنت الإثيوبي (2 ظهرًا - صالة الشهداء).

الشرطة الرواندي X الحرس الجمهوري الكونغولي (3 عصرًا - صالة الأمير عبد الله الفيصل).

الأهلي X الفتح المغربي (5 مساءً - صالة الأمير عبد الله الفيصل).

أمل البليدة الجزائري X اسبوار الكونغولي (6 مساءً - صالة الشهداء).

هيئة الموانئ الكيني X جامعة وولفز الزيمبابوي (8 مساءً - صالة الشهداء).

النصر الليبي X مولودية بو سالم التونسي (8 مساءً - صالة الأمير عبد الله الفيصل).

جدير بالذكر أن الأهلي حقق الفوز في أولى مبارياته بالبطولة على حساب جرين تيم الكونغولي بنتيجة 3- صفر.

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