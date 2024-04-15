شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة ممنوعات القمة وخريطة دخول جماهير الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف العميد محمود القاضي مسئول تأمين مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها السابعة مساء اليوم الاثنين ممنوعات مباراة القمة، مشددا على وجود العنصر النسائي في استقبال المشجعات الليلة مؤكدا أن جمهور الكرة المصرية أصبح واعيا مشدداً علي عدم اصطحاب اللافتات المسيئة.

أضاف القاضي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ياحلو صبح نهارنا أون مع محمد منير وإسراء سعد عبر إذاعة اون سبورت اف ام :"القمة بحضور 20 ألف مشجع مناصفة بين جماهير القطبين وسيكون دخول جماهير نادي الزمالك من باب النصر وآل رشدان وجماهير الأهلي من باب صلاح سالم وآل رشدان".

وواصل:" دخول الصحفيين والإعلاميين واللاعبين من باب الفروسية ومجالس الإدارات من باب آل رشدان".

وأكمل:" الجماهير أصبح عندها وعي ويجب عدم اصطحاب الشماريخ والألعاب النارية لأنها محرمة دوليا بجانب معلبات الأكل الزجاجية والليزر والصافرات والعطور المحفوظة في الزجاجات ومواد حفظ الطاقة مثل الباوربنك واللافتات العنصرية" .

وواصل:" فتح أبواب استاد القاهرة الدولي من الساعة الثالثة عصراً واغلاق الملعب سيكون في السابعة مساءً وسيكون هناك العنصر النسائي في استقبال مشجعات الاهلي والزمالك لتسهيل مهمتهم "