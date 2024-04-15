بعد صراع مع المرض.. وفاة والد وليد سليمان

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن وليد سليمان نجم الأهلي السابق، وفاة والده بعد صراع مع المرض في الفترة الماضية.

وكتب وليد سليمان عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون أبي في ذمة الله".

وكان وليد سليمان أشار مسبقا عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، إلى تأخر حالة والده الصحية مطالبا الدعاء من الجميع.

جدير بالذكر، أن وليد سليمان قرر اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي في السنوات الماضية، وبعدها أعلن النادي الأهلي تعيينه رئيسا لقطاع الناشئين بالنادي، نظرا لخبراته الكبيرة في الملاعب.

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