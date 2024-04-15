شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الفرنسي بالقاهرة يزور المتحف الأولمبي ويشيد بإنجازات الرياضة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة ياسر إدريس، على اصطحاب السفير الفرنسي بالقاهرة فى جولة داخل المتحف الأولمبي بمقر اللجنة الأولمبية المصرية، برفقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأشاد السفير الفرنسي بالمتحف الأولمبي لما يتمتع به من تاريخ كبير للرياضة المصرية في التاريخ الأولمبي، مشيدا بالإنجازات الرياضية فى الدورات الأولمبية.

وعقد ظهر اليوم مؤتمر صحفي فى اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس ياسر إدريس، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وإيريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية، ورؤساء الاتحادات الرياضية المصرية، في مقر اللجنة الأولمبية المصرية باستاد القاهرة الدولي.

وتتطرق المؤتمر للحديث عن مشاركة البعثة المصرية في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 والتي من المقرر أن تنطلق خلال الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس المقبل، وكذلك المشاركة فى دورة الألعاب البارالمبية المقرر إقامتها في باريس خلال الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر المقبل.

وتحدث المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية عن آخر استعدادات اللجنة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية والفرص المتاحة لتأهل المزيد من اللاعبين للمشاركة في باريس 2024 كما يتحدث عن التعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة بما يخدم الرياضة المصرية وتطويرها.