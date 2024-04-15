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مدرب بيراميدز يشكو سوء أرضية ملعب المقاولون

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ياسر رشاد - القاهرة - عبر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن سعادته البالغة بالفوز الهام الذي حققه الفريق على حساب المقاولون العرب بهدفين دون مقابل وتصدر قمة ترتيب الدوري.

 واكد أن المكسب مهم للغاية خاصة في ظل الصعوبات التي واجهت الفريق بسبب الإصابات المفاجئة التي سبقت تلك المواجهة، ولكنه في ذات الوقت غير راض تماما على أرضية الملعب التي خاض عليها الفريق اللقاء، ولابد أن تكون الأمور أفضل في ملاعب كرة القدم المصرية.


وحقق بيرامبدز فوزا هاما على حساب المقاولون العرب بهدفين دون مقابل سجلهما وليد الكرتي وفيستون ماييلي في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لبطولة الدوري على استاد الجبل الأخضر.

أضاف المدير الفني أن الفوز هو خطوة مهمة في مشوار الدوري الممتاز، ويأخذ البطولة خطوة بخطوة، ومن المهم حاليا استغلال الأيام التسعة الراحة من أجل التحسن قبل مواجهة البنك الأهلي المقبلة الهامة في البطولة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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