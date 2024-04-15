إنبي 2003 يفوز على سيراميكا بركلات الترجيح

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق إنبي لكرة القدم مواليد 2003، الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات دوري الجمهورية للشباب.

وكانت مباراة إنبي وسيراميكا كليوباترا قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، مما جعل الثنائي يذهبان لركلات الترجيح والتي أنصفت الفريق البترولي.

جاء هدف إنبي عن طريق محمد وليد جدو، لينجح فريقه في التعادل ومن ثم الفوز بالمباراة بركلات الترجيح.

ويستمر إنبي في تقديم مستويات مميزة على صعيد قطاع الناشئين خلال الفترة الأخيرة، حيث يجد القطاع دعمًا كبيرًا على كافة الأصعدة.