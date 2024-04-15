شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تثبت إصابة أحمد عيد بجزع من الدرجة الثانية فى الرباط الداخلي للركبة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الأشعة التشخيصية باستخدام الرنين المغناطيسي والتي خضع لها أحمد عيد لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عصر اليوم، الاثنين، إصابته بجزع من الدرجة الثانية في الرباط الداخلي للركبة، وذلك عقب تعرض اللاعب لكدمة قوية خلال مباراة المصري وسيراميكا التي أقيمت أمس الأحد، وتسببت في استبداله خلال الدقائق الأولى من الشوط الأول للمباراة.

ومن المقرر أن يبدأ اللاعب برنامجه التأهيلي المكثف تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق الأول بقيادة الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق.

ويستأنف المصري تدريباته عصر الأربعاء المقبل باستاد الكلية الحربية، استعدادا لمباراته بالجولة التاسعة عشرة من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق فاركو.

ويلتقي النادي المصري مع فاركو، في المباراة المقرر إقامتها على استاد برج العرب في السابعة مساء الثلاثاء الموافق الثالث والعشرين من أبريل الجاري.

ويحتل النادي المصري المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري برصيد 28 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي، بعدما خاض 17 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مواجهات وتعادل في 4 لقاءات وخسر 5 أخرى، وسجل لاعبو المصري 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 24 هدفاً آخر.