بعد 4 دقائق.. عبد القادر يسجل هدف تعادل الأهلي أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

سجل جناح نادي الأهلي، أحمد عبد القادر، هدف تعادل الفريق الأحمر أمام الزمالك.

وشهدت الدقيقة 74 من عمر اللقاء عدة تمريرات لفريق الأهلي وعرضية من المغربي رضا سليم، ليضعها أحمد عبد القادر على يسار محمد عواد.

وشارك عبد القادر في الدقيقة 70 بدلا من الظهير الأيمن محمد هاني.

وكان قد سجل التونسي سيف الدين الجزيري هدف تقدم الزمالك على الأهلي في الدقيقة 44.

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