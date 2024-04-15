شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم الإثنين 15 - 4 - 2024 بدورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الإثنين 15 - 4 - 2024 بالدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" مباراتان، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من عمر البطولة، حيث استضاف المقاولون العرب نظيره بيراميدز، بينما التقى الأهلى مع الزمالك.

الزمالك يهزم الأهلى بهدفين مقابل هدف فى الدورى المصرى

فاز الزمالك على الأهلي بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، باستاد القاهرة والمؤجلة من الأسبوع العاشر للمسابقة المحلية.

بيراميدز يهزم المقاولون بثنائية ويعزز صدارة دورى nile

فاز بيراميدز على المقاولون العرب بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.