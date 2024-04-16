"الأهلي وبيراميدز الأوفر حظاً والزمالك الأقل".. فرص التأهل إلى دوري الأبطال بنتائج الدور الأول



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

اشتعل الصراع على البطاقتين المؤهلتين، إلى بطولة دوري أبطال أفريقيا في النسخة المقبلة، والتي يتنافس عليه الثلاثي الأهلي والزمالك وبيراميدز، بعد اعتماد المتأهلين إلى البطولة بنتائج الدور الأول بالدوري، نظراً لانتهاء الموسم الحالي من المسابقة.

ويتأهل إلى بطولى دوري أبطال أفريقيا فريقين من الدوري المصري، وهما بطل المسابقة ووصيف الدوري.

وكشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365 في وقت سابق: "إنه سوف يتم اعتماد نتائج الدور الأول من بطولة الدوري المصري، حال طالب الاتحاد الأفريقي إرسال أسماء الأندية المشاركة في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية، قبل انتهاء الموسم في مصر".

وأضاف: "سنطلب استثناء من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بمنحنا بعض الوقت لتحديد الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية الموسم المقبل، وفي حال الرفض سوف نعتمد على اللائحة بشكل طبيعي".

ومن المتوقع أن تستمر منافسات الدوري المصري في الموسم الحالي، حتى منتصف أغسطس المقبل.

ويمتلك فريقي الأهلي وبيراميدز، فرصة أكبر من الزمالك لضمان الصعود إلى بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم المقبل.

وخاض النادي الأهلي حتى الآن ببطولة الدوري المصري 11 مباراة، جمع خلالهم 21 نقطة، ويتبقى له 6 مباريات، أمام كلا من "الاتحاد، فاركو، الداخلية، طلائع الجيش، بيراميدز ومودرن فيوتشر".

ولعب الزمالك في المسابقة حتى الآن 13 مباراة، جمع خلالهم 21 نقطة، ويتبقى له 4 مباريات، أمام كلا من "سيراميكا كليوباترا، فاركو، بلدية المحلة، طلائع الجيش".

فيما لعب بيراميدز في 15 مباراة بالمسابقة حتى الآن، جمع خلالهم 32 نقطة، ويتبقى له مباراتين في الدور الأول أمام كلا من "سموحة، الأهلي".

ويمكن للنادي الأهلي أن يصل إلى النقطة 39 في الدور الأول، وبيراميدز إلى النقطة 38، ويمكن للزمالك أن يصل للنقطة 33.

ويستعرض موقع الخليج 365 في السطور التالية، فرص الثلاثي للصعود إلى دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

وحال تمكن فريق بيراميدز من حصد نقطتين فقط، خلال المباراتين المقبلتين، سيضمن الصعود بشكل مباشر إلى دوري أبطال أفريقيا في النسخة المقبلة، أي يكفيه التعادل في اللقاءين المقبلين، أول الفوز في لقاء والهزيمة أو التعادل في اللقاء الآخر.

ويضمن الأهلي الصعود إلى بطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل، حال نجاحه في الوصول إلى النقطة 33 أيضاً، وهذا ما يعني احتياجه إلى 12 نقطة إضافية، خلال الـ 6 مباريات المتبقية له بجدول الدور الأول بالدوري المصري.

ولكي يضمن الزمالك الصعود إلى دوري أبطال أفريقيا، لا بد في البداية أن يحقق الفوز في جميع مبارياته المتبقية، ثم ينتظر تعثر أي من الثنائي الأهلي وبيراميدز.

ويحتاج الزمالك إلى هزيمة بيراميدز في المباراتين المقبلتين، أو الهزيمة في مباراة والتعادل في الأخرى، ليتوقف رصيده عند النقطة 33، ويتم الاحتكام بعدها لفارق الأهداف بين الفريقين.

وفي حال ضمن بيراميدز الصعود إلى دور أبطال أفريقيا، فإن الزمالك سيكون بحاجة إلى فقد الأهلي لـ 6 نقاط، ليتم بعد ذلك اللجوء إلى فارق الأهداف بين الفريقين، لتحديد المتأهل.