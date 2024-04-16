شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: مباراة مازيمبى مصيرية فى الأهلى والنادى يبحث عن مدافع أجنبى والان مع تفاصيل الخبر

أكد الإعلامى أحمد شوبير أن مباراة الأهلى ومازيمبى الكونغولى المرتقبة، والتى تجمع الفريقين بمنافسات ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والمقرر لها السبت المقبل تعتبر مباراة مصيرية فى القلعة الحمراء وفقاً لنتيجتها.

وقال شوبير عبر برنامجه "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: غداً سيتم نقل التدريب إلى مدينة نصر للتدريب على النجيل الصناعى ثم يتوجه الفريق إلى المطار للسفر إلى الكونغو.

وأضاف: مباراة الأهلى أمام مازيمبى مصيرية، وهذا يعنى أمورا كثيرة جداً ستتوقف عليها أمور فنية وإدارية كثيرة جداً فى النادى.

وواصل: الأهلى يبحث عن تدعيم صفوفه فى مراكز كثيرة، وأكثر مركز يبحث عنه هو المدافع، وقد يلجأ إلى لاعبين من خارج مصرى فى هذا المركز فى تكرار لتجربة بدر بانون.

واختتم: الأهلى فى أشد الحاجة لعودة مروان عطية، وهناك شكوك حول إمكانية تجهيزه للمباراة الثانية، ومؤكد أن إمام وياسر والشناوى والشحات لن يلحقوا باللقاء، والشناوى كان خارج مصر بالأمس لاستكمال البرنامج العلاجى.