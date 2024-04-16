الأهلي يبحث عن مدافع أجنبي لتدعيم صفوفه في الصيف

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث النادي الأهلي عن مدافع أجنبي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال أحمد شوبير عبر برنامجه "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الأهلى يبحث عن تدعيم صفوفه فى مراكز كثيرة، وأكثر مركز يبحث عنه هو المدافع، وقد يلجأ إلى لاعبين من خارج مصرى فى هذا المركز فى تكرار لتجربة بدر بانون.

وأضاف "الأهلى فى أشد الحاجة لعودة مروان عطية، وهناك شكوك حول إمكانية تجهيزه للمباراة الثانية، ومؤكد أن إمام وياسر والشناوى والشحات لن يلحقوا باللقاء، والشناوى كان خارج مصر بالأمس لاستكمال البرنامج العلاجى.

وعن مباراة مازيمبي المقبلة، قال شوبير " مباراة الأهلى أمام مازيمبى مصيرية، وهذا يعنى أمورا كثيرة جداً ستتوقف عليها أمور فنية وإدارية كثيرة جداً فى النادى.

وأتم " غداً سيتم نقل التدريب إلى مدينة نصر للتدريب على النجيل الصناعى ثم يتوجه الفريق إلى المطار للسفر إلى الكونغو.