شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعقد جلسة خاصة مع كولر لمناقشة أسباب خسارة القمة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مسئولو النادى الأهلى جلسة خاصة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للفريق، خلال الساعات المقبلة، لمناقشة أسباب نزيف النقاط فى بطولة الدورى المصرى، لاسيما بعد خسارة مباراة القمة أمس الاثنين، بهدفين لهدف في الدوري بجانب الحديث عن عدة أمور فنية شهدها الفريق على مدار الأشهر الماضية.

وينوي مسئولو الأهلي التحدث مع كولر في عدة أمور فنية تتعلق بمستوى بعض اللاعبين وتراجع أدائهم بجانب تقييم مستوى الفرنسي أنتوني موديست المُنضم للأهلي الصيف الماضى، لاسيما أن اللاعب لم يُقدم أي جديد للفريق وظهر بمستوى متواضع للغاية.

ومن الملفات التي سيتم طرحها في جلسة مسئولى الأهلي المُرتقبة مع كولر رؤية الأخير لتدعيمات الفريق في انتقالات الصيف المقبل.

وخسر الأهلى من البنك الأهلى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ثم تعادل مع إنبى بهدفين لكل فريق قبل أن يفوز على زد اف سى بهدف دون رد ثم عاد المارد الأحمر، وتلقى خسارته الثانية هذا الموسم أمام غريمه التقليدى الزمالك بهدفين مقابل هدف.

يلعب الأهلي مع مازيمبي مباراة الذهاب في الثالثة عصر السبت الموافق 20 أبريل الجاري فى الكونغو، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب استاد القاهرة الدولى في التاسعة مساء يوم الجمعة 26 أبريل الجاري.

على صعيد متصل، علق مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على الخسارة قائلاً: "كنا مسيطرين على المباراة في أول 25 دقيقة، بعدها دخل الزمالك في المباراة بسبب أخطاء ساذجة، وفي نهاية الشوط استقبلنا هدفًا، وفي الشوط الثاني كنا الأفضل وسجل الزمالك هدف الفوز من كرة غير منظمة".

وأضاف مدرب الأهلى: "لم أبدأ المباراة بتشكيل خاطئ، وإذا قمت بإجراء تبديلات مبكرة تشتكون، وإذا تأخرت في التبديلات تشتكون أيضاً، والجميع يتحمل مسئولية الخسارة من الزمالك" ، أوضح: "الوقت غير متاح للتعاقد مع لاعبين جدد، ويجب علينا التعامل مع اللاعبين المتاحين، ولابد أن يكون لاعب الأهلي صاحب مواصفات خاصة ويستطيع تحمل الضغوطات ، أضاف كولر: "في النهاية علينا أن نتذكر أن الأهلي يغيب عن صفوفه 7 لاعبين مؤثرين".