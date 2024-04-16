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جريزمان يقود هجوم أتلتيكو مدريد أمام بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن دييجو سيميوني المدير الفني لاتلتيكو مدريد التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام بوروسيا درتموند على ملعب سيجنال إيدونا بارك ضمن منافسات اياب دور الربع النهائي من بطولة .

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ويلعب أتلتيكو اللقاء بالتشكيل الآتي..

أوبلاك- خيمينيز- أزبلكويتا- هيرموسو- فيتسيل- مولينا- دي بول- كوكي- يورينتي- - جريزمان.
 

تشكيل أتلتيكو مدريد 

وكان أتلتيكو مدريد الإسباني حقق فوزًا على نظيره بوروسيا دورتموند في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم علي ملعب واندا ميتروبوليتانو.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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