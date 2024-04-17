مدرب مازيمبي: سنستفيد من فوز الزمالك على الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الفرنسي ألكسندر چوران المدرب المساعد لفريق مازيمبي الكونغولي، بأنهم تابعوا قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك، والتي خسرها الأحمر بالأمس، وأنهم سيستفيدون كثيرا منها قبل مواجهة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا.



وقال چوران، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "تابعنا مباراة الأهلي والزمالك، وهذه لحظات رائعة لنا لمتابعة الأهلي جيدا، والمباراة كانت صعبة على الأحمر".

وأضاف: "سنحاول أن نستفيد من متابعتنا لفوز الزمالك على الأهلي، والفرص متساوية بيننا وبين الأهلي".

وعن أفصل عناصر الأهلي: "الأهلي يلعب بشكل جماعي رائع هجوميا ودفاعيا وهذه نقطة مهمة".