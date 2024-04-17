"يمدد تلقائيا".. الأهلي يواجه أزمة بشأن عقد أنتوني موديست

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، مصير أنتوني موديست مهاجم النادي الأهلي، مشيرا إلى أن الأخير يريد رحيل اللاعب.

وأشار شوبير في تصريحات إذاعية إلى أن الأهلي يريد رحيل موديست، لكن توجد مشكلة في عقد اللاعب، وتبلغ مدة تعاقده مع النادي الأهلي عاما، بالإضافة إلى عام آخر، إذا لعب عدد معين من المباريات.

وذكر أن عقد موديست يمدد تلقائيا، بمجرد وصول موديست إلى عدد المباريات المحددة، وإذا أراد النادي رحيل اللاعب بعد تخطيه عدد المباريات، يمكنه فسخ التعاقد، لكنه يسدد الأهلي مستحقاته اللاعب والتي تتخطى مبلغ مليون دولار.

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