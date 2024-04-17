حازم إمام يدافع عن مدافع الاهلي ويؤكد: غيابه سيحدث أزمة

دافع حازم إمام نجم الزمالك السابق، عن محمد عبدالمنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، بعد الانتقادات التي وجهت له مؤخرًا خاصة بعد القمة 127.

وكان الاهلي قد خسر بهدفين مقابل هدف أمام نظيره الزمالك، في القمة 127 التي جمعت بينهما ضمن مؤجلات الجولة 10 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد حازم إمام في تصريحات عبر برنامج “وان تو”، عبر إذاعة “أون سبورت إف إم”، أن الجماهير دائمًا تنتقد محمد عبدالمنعم، والبعض يصفه بأنه مغرور، ويجب أن يجلس فترة بديلًا.

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وأشار إلى أنه سبق وأن اجتمع مع عبد المنعم كثيرًا عندما كان مشرفًا على المنتخب المصري، مؤكدًا أن شخصية اللاعب تميل إلى البرود، وليس مغرورًا.

وتابع حازم إمام: “غياب عبدالمنعم مؤثر للغاية، فإنه إذا غاب عن الاهلي ومنتخب مصر سيتسبب ذلك في مشاكل دفاعية، لأنه اللاعب الوحيد الذي يملك سرعات”.

وأضاف نجم الزمالك السابق: “عبدالمنعم أحيانًا يرتكب أخطاء لأنه لا يوجد لاعب لا يُخطئ، لكن لا تعتبروه (بيتنك على الكرة) لأن هذه شخصيته (بارد) ولا يتوتر”.

وذكر أن مدافع الاهلي يعد واحد من أفضل المدافعين في مصر، بالإضافة إلى أنه ليس له بديل.