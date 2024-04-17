ياسر عبد الرؤوف: هدف الزمالك الثاني في القمة صحيح

ياسر رشاد - القاهرة - أكد ياسر عبد الرؤوف الحكم الدولي السابق أن كريم نيدفيد لاعب الأهلي كان يستحق الطرد في لقاء القمة.



وقال في تصريحات إعلامية صباح اليوم الأربعاء ، "إلغاء ضربة جزاء الزمالك قرار صحيح".

وتابع :"إبراهيم نور الدين أخذ قرار ضربة الجزاء من المساعد سامي هلهل وإلغائها صحيح" ، وأكمل :"نيدفيد كان يستحق إنذار ثاني في الشوط الأول".

وواصل :"هدف الزمالك الثاني سليم ولا توجد إعاقة على سيف الجزيري".

على صعيد آخر ، حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي ، المشرف العام على الكرة بالنادي الأهلي، على حضور المران الختامي للفريق قبل السفر إلى الكونغو، والذي جرى ظهر اليوم على ملاعب النادي بفرع مدينة نصر، وذلك لدعم ومساندة الجهاز الفني واللاعبين قبل مواجهة مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووجه محمود الخطيب كلمة للاعبين تحدث فيها بوضوح عن كافة الأمور وكل ما يتعلق بالمنافسات في المرحلة القادمة سواء محليًا أو قاريًا.

وخاض الأهلي مرانه ظهر اليوم الأربعاء على ملاعب الترتان بفرع النادي بمدينة نصر ويتوجه الفريق بعد المران مباشرة إلى مطار القاهرة، حيث تغادر البعثة برئاسة الدكتور محمد شوقي، عضو المجلس، إلى الكونغو؛ استعدادًا لخوض مباراة مازيمبي.