شكرا لقرائتكم خبر العلا تحتضن بطولة العالم للقدرة الدولية للهجن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتجه أنظار محبي وعشاق رياضة الهجن في العالم أجمع إلى ميدان العلا للهجن في محافظة العلا يوم الرابع من شهر مايو المقبل، لمتابعة أول بطولة للعالم للقدرة الدولية، والتي تصل جوائزها إلى أكثر من مليوني ريال.

وتتضمن البطولة إقامة سباق بطول 16كلم على مرحلتين، كل مرحلة 8 كلم، بينهما استراحة لمدة 30 دقيقة، يتأهل من المرحلة الأولى 20 متسابقا من الرجال، و15 من النساء للمرحلة النهائية، وتحسب النتائج النهائية على مجموع أفضل توقيت زمني للمرحلتين، ويسمح بمشاركة الرجال والنساء؛ حيث تحسب نتائج الرجال على حدة، ونتائج النساء على حدة. ويحصل الفائز بالمركز الأول في فئة الرجال على مبلغ 500 ألف ريال، ومثلها في النساء، فيما توزع بقية المبالغ على 10 فائزين في فئة الرجال، و10 فائزات في فئة النساء.

ومنح الاتحاد الدولي للهجن الاتحادات المشاركة بعدد 10 هجانين، وعدد 5 هجانات، موضحا أنه يحقّ للهجانة الذين لا تتمتع دولهم بعضوية الاتحاد الدولي المشاركة تحت علم الاتحاد الدولي للهجن، بحدّ أقصى عدد «3» من الجنسين».