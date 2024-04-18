هل ساهم ممدوح عباس في صرف مكافآت للاعبي الزمالك بعد الفوز على الأهلي؟

الشارقة - اميمة ياسر -

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، صرف مكافآت إجادة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم في القلعة البيضاء، بعد الفوز على الأهلي وقبل مواجهة دريمز الغاني.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن مصدر داخل نادي الزمالك قوله أن مجلس الإدارة قرر صرف مكافآت للاعبين بعد الفوز على الأهلي وقبل مواجهة دريمز الغاني لتحفيز اللاعبين.

وأضاف المصدر أن ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق ساهم في المكافآت، التي يتم صرفها للاعبين بعد الفوز على الأهلي، والتأهل إلى نصف نهائي بطولة الكونفدرالية.

ويخوض الزمالك مباراة هامة ومصيرية أمام فريق دريمز الغاني في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع دريمز الغاني يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.