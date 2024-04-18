الامارات | «تحدي أبوظبي» للغولف تنطلق اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، اليوم، بطولة «تحدي أبوظبي» ضمن جولة التحدي العالمية للغولف، التي تقام في إطار الشراكة بين اتحاد الإمارات للعبة والجولة الأوروبية للغولف، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، ويحتضن نادي العين للفروسية والرماية والغولف المنافسات حتى يوم الأحد المقبل، بإجمالي جوائز مالية يبلغ 300 ألف دولار أميركي.

وتشكل هذه البطولة المحطة الأولى من استضافة أبوظبي بطولتين متتاليتين، للعام الثاني على التوالي، ضمن جولة التحدي للغولف، إذ يشهد الأسبوع المقبل احتضان نادي شاطئ السعديات للغولف بطولة «تحدي الإمارات» في الفترة من 25 إلى 28 أبريل الجاري.

ستعرف بطولة «تحدي أبوظبي» مشاركة عالمية للاعبين صاعدين في عالم رياضة الغولف، من مختلف الجنسيات، وهو ما يشكل فرصة ثمينة مع وجود قائمة واسعة من اللاعبين الإماراتيين والمقيمين في الدولة الذين يشاركون في الحدث، ويتقدمهم أحمد سكيك المصنف الأول لفئة الهواة في الدولة، وشقيقه محمد سكيك، إضافة إلى زملائه: خليفة المسعود، راشد الجسمي، راشد العمادي، أحمد ريان، أحمد المشرخ أول لاعب غولف محترف إماراتي، وجوشوا جرينفيل وود، وغيرهم.