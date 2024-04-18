تطورات جديدة في قضية حسين الشحات ومحمد الشيبي

نظرت اليوم محمكة جنح مدين نصر أولى جلسات محاكمة حسين الشحات، لاعب النادي الاهلي في واقعة تعديه بالضرب على محمد الشيبي، لاعب نادي بيراميدز.

وكانت الأزمة قد بدأت يوم 23 يوليو الماضي بقيام الشحات بصفع حسين الشحات لمحمد الشيبي على وجهه في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوي، ليتقدم لاعب بيراميدز بشكوى رسمية ضد الشحات ويتم تحديد جلسة لها اليوم.

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وتغيب حسين الشحات عن حضور أولى جلسات محاكمته اليوم، كما تغيب محمد الشيبي عن الحضور أيضًا.

يذكر أن النادي الاهلي كان قد أرسل خطابًا رسميًا إلى اتحاد الكرة يرفض خلاله تقدم لاعب بيراميدز بشكوى رسمية ضد نجم الأهلي، لأن هذا الأمر يخالف لوائح اتحاد الكرة والفيفا، وأن مثل هذه الأمور من اختصاص اتحاد الكرة.

ووجه اتحاد الكرة الدعوة لمحمد الشيبي لحضور جلسة تحقيق معه في لجنة الانضباط بالجبلاية، إلا أن اللاعب رفض الحضور أيضًا وأصر على استكمال شكواه في القضاء المصري.

واعتذر محمد الشيبي عن الحضور إلى لجنة الانضباط لاتحاد الكرة بحجة انشغاله بمباراة المقاولون العرب في الدوري المصر ي الممتاز.