إصابة حارس منتخب مصر بالرباط الصليبي

كشف اللواء أشرف نصار، رئيس مجلس إدارة نادي البنك الاهلي، عن اشتباه في إصابة محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق ومنتخب مصر الأول، بالرباط الصليبي.

وأجرى محمد أبو جبل، حارس مرمى البنك الاهلي، فحوصات طبية وخضع لأشعة الرنين المغناطيسي، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وأشار إلى أن الأشعة أكدت وجود قطع بالرباط الصليبي، موضحًا أن أبو جبل سوف يخضع لفحوصات أخرى للتأكد من الإصابة وذلك خلال 48 ساعة عقب الإختفاء التدريجى للورم.

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وكان محمد أبو جبل صاحب الـ35 عامًا، قد انتقل إلى صفوف البنك الاهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2022، بعد رحيله عن الزمالك.

وشارك أبو جبل مع البنك الاهلي في 48 مباراة منذ انضمامه إلى الفريق، ودخل مرماه 57 هدف، وخرج بشباك نظيفة في 15 لقاء.