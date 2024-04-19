الأهلي يستقر على تجديد التعاقد مع محمد هاني والسولية

ياسر رشاد - القاهرة - أنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات التجديد لثنائي الفريق محمد هاني وعمرو السولية ، وينتظر النادي الوقت المناسب لإعلان التجديد.

وأوضح محمد الليثى خلال تصريحات إذاعية عبر آون تايم سبورت "حصل مسئولو الأهلي على موافقة مارسيل كولر مدرب الفريق بتجديد عقد السولية وهاني لذا تم الإنتهاء من التجديد للثنائي حيث تم الإتفاق مع السولية ( 34 عاماً) على التجديد موسمين على أن يكون التجديد لمحمد هاني ( 28 عاماً) ثلاثة مواسم ".

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مازيمبي الكونغولي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد تأهل على حساب سيمبا التنزاني في ربع النهائي بالفوز ذهابا وإيابا، بينما تأهل مازيمبي على حساب بترو أتلتيكو الأنجولي.

تقام مباراة الأهلي ومازيمبي، عصر يوم السبت، في تمام الثالثة بتوقيت القاهرة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.