الزمالك يكشف حقيقة إستبعاد المندوه من مجلس الإدارة

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الساعات الأخيره أنباء ترددت عن وصول مكاتبه رسميه إلى مجلس إدارة نادى الزمالك من الشئون القانونيه بوزارة الشباب والرياضة بعزل حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك من منصبه، وفقاً لقرار محكمة القضاء الإداري الذي صدر منذ شهرين ولم يحصل رافع الدعوي الدكتور كريم عادل منافسه فى الانتخابات الماضيه على الصيغه التنفيذيه للحكم إلا منذ أسبوعين وقام بتسليمها إلى وزارة الشباب والرياضة بحسب تصريحاته

كشف مصدر فى مجلس الإدارة عن حقيقة هذه الأنباء التى انتشرت فى الساعة الاخيرة، والخاصة حسام المندوه أمين صندوق مجلس إدارة نادى الزمالك حيث أشار أن هذه الأنباء عاريه تماما من الصحه وأن المجلس لم يتلقى أى خطابات فى هذا الشأن ولم تصدر أى بيانات من الوزاره وأن الهدف هو التشويش على فوز الزمالك على الأهلى فى لقاء القمه.

على جانب آخر يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إستعداداته الجادة لمواجهة منافسه دريمز الغاني في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويستضيف الزمالك فريق دريمز على ملعب ستاد القاهرة الدولي مساء بعد غدٍ الأحد بحثاً عن تحقيق فوز مريح يضمن به التأهل إلى المباراة النهائية.