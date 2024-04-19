صيد الدقى يحصد فضية بطولة الجمهورية لكرة السلة مرحلة 18سنة

ياسر رشاد - القاهرة - حصد فريق 18سنة انسات لكرة السلة بصيد الدقى المركز الثانى والميدالية الفضية فى بطولة الجمهورية عقب انتهاء مباراته الختامية مع فريق الاهلى بفوز الاخير بالبطولة التى اختتمت بمدينة الاسكندرية.



وقدم الفريق اداءا متميزاً طوال مباريات البطولة بفوزه فى اربع مباريات بالدور النهائى على أندية الزهور ومدينة نصر وسموحة وسبورتنج ، ولقى هزيمة وحيدة امام فريق الاهلى فى ختام البطولة.



حرص على حضور نهائى البطولة ومؤازرة الفريق المهندس عبد الله غراب رئيس مجلس إدارة النادى ،والمهندس كريم متولى عضو مجلس إدارة النادى، و محمد غباشى القائم بأعمال المدير التنفيذى ، و أشرف الفار نائب المدير التنفيذى للأنشطة الرياضية.



ضمت قائمة الفريق اللاعبات جنى طارق محمد ، حبيبة علاء الدين ، حلا الحينى ، شريفة تامر يحيى ، فرح عماد السيد، فريدة محمد عبده ، فيروز اشرف مدحت ، لجين ايمن محمد، لوچين عمرو ،مريم عثمان ، ملك مروان ، هنا الجولى ، هنا طارق فيصل،ولاعبات فريق تحت 16 سنة ملك احمد ابراهيم،چنى حازم إيهاب،لارا عمرو الشاذلي،ليلة حسام عيسى،جنة عيس,ملك وائل بدر.



الجهاز الفنى والادارى :

نائب رئيس الجهاز محمود السداوى ، المدير الفنى عماد السيد ، مدرب محمد عمر ، مخطط احمال هيثم نور الدين ، طبيبة الفريق دكتورة علياء مؤمن ، ادارى احمد الطاهر ، خدمات معاونة محمد عطا ، لجنة كرة السلة احمد عصام.