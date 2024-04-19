النصر يفقد خدمات ماني في مباراة الخليج

يفقد الفريق الكروي الأول بنادي النصر، خدمات السنغالي ساديو ماني، في مباراته القادمة أمام الخليج في بطولة دوري روشن السعودي.

وحصل ساديو ماني، على بطاقة صفراء خلال مشاركته في مباراة النصر ضد الفيحاء، التي تجمع بينهما اليوم الجمعة.

ويغيب ساديو ماني، عن مواجهة النصر ضد الخليج، والمقرر لها يوم السبت الموافق 27 أبريل الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري السعودي، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

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وشهدت مباراة العالمي ضد الفيحاء، إهدار اللاعب السنغالي، ركلة جزاء في الدقيقة 41، بطريقة غريبة، حيث أطاح بالكرة أعلى المرمى.

ويتقدم فريق الفيحاء على النصر، بنتيجة هدف وحيد، في اللقاء الذي يجمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري السعودي.

تجدر الإشارة إلى أن النصر يقع في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 65 نقطة، بينما يتواجد الفيحاء في المرتبة التاسعة برصيد 35 نقطة.