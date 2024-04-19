حقيقة اقتراب حارس برشلونة من الدوري السعودي

ارتبط اسم تير شتيجن، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، بالانتقال إلى الدوري السعودي، خلال الفترة المقبلة.

وذكرت تقارير صحفية مؤخرًا أن نادي الاتحاد السعودي يرغب في التعاقد مع تير شتيجن لتدعيم مركز حراسة المرمى في الموسم الجديد.

وأكدت صحيفة “Relevo”، أن برشلونة لا ينوي إجراء أي تغيير في مركز حراسة المرمى، موضحة أن تير شتيجن سيستمر كحارس للفريق الكتالوني حتى عام 2028.

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ويلعب تير شتيجن صاحب الـ31 عامًا مع برشلونة، منذ عام 2014، وحقق العديد من الإنجازات رفقة الفريق الكتالوني حيث شارك خلال 406 مباراة، دخل مرماه 395 هدف، وخرج بشباك نظيفة في 171 لقاء.

ويستعد اتحاد جدة لمواجهة نظيره الحزم، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، غدًا السبت.

ويحتل العميد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 47 نقطة.