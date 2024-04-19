أحمد حسن يصل هولندا للمشاركة في ودية أساطير العالم

ياسر رشاد - القاهرة - وصل أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق إلى هولندا للمشاركة في مباراة ودية خيرية تجمع بين أساطير الكرة العالمية واساطير نادي اياكس امستردام الهولندي.

وتأتي مشاركة الصقر في مباراة الأساطير تلبية للدعوة التي تلقاها من كلارنس سيدورف نجم ريال مدريد الإسباني السابق.

ومن المقرر أن يشارك أحمد حسن في المباراة برفقة أساطير الكرة العالمية وهو الفريق الذي يضم سيدورف، وديدا وشنايدر وريان بابل ونوانكو كانو وفرانك دي بور وعدد آخر من نجوم كرة القدم السابقين.

تقام المباراة ضمن إطار المباريات الودية التي تهدف إلى توحيد الجماهير نحو العمل الخيري ونبذ التعصب وتعزيز قيم الروح الرياضية.