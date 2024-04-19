موعد مواجهة مازيمبي والأهلي بدوري أبطال إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم الإفريقية والمصرية مواجهة قوية تجمع مازيمبي الكونغولي بنظيره الأهلي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم 2023/2024.



وكان الأهلي قد نجح في تخطي عقبة سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما تأهل مازيمبي بعدما أقصى نظيره بيترو أتلتيكو الكونغولي.

موعد مباراة مازيمبي والأهلي

من المقرر انطلاق مواجهة مازيمبي الكونغولي أمام الأهلي في الثالثة من مساء الغد السبت، في المباراة التي يشهدها ملعب تي بي مازيمبي.

القنوات الناقلة لمباراة مازيمبي والأهلي

وحصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على حقوق نقل بطولة دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الحالي والمواسم السابقة بشكل حصري.