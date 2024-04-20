موعد مباراة الاهلي ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لملاقاة نظيره مازيمبي الكونغولي عصر غدًا السبت ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسيلاقي فريق الاهلي نظيره مازيمبي غدا السبت، في الكونغو بمباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريفيا.

موعد مباراة الاهلي ضد مازيمبي

ستقام مباراة المارد الأحمر ضد نظيره الكونغولي عصر غدا السبت، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة والرابعة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مازيمبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ضد مازيمبي

سيتم نقل أحداث مباراة الأهلي ضد مازيمبي على شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية.

وسيتولى مهمة التعليق على أحداث المباراة المعلق الرياضي الشهير حفيظ دراجي.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة مازيمبي

من المتوقع ان يبدأ السويسري مارسيل كولر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني- رامي ربيعة – محمد عبدالمنعم – على معلول.

الوسط: كريم نيدفيد – أحمد نبيل كوكا – محمد مجدي أفشة

الهجوم: عمر كمال – موديست – طاهر محمد طاهر.