"محاولات فردية".. بيان من نادي الزمالك بشأن العلاقة مع قنوات أون تايم سبورتس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، بيانا رسميا، يثمن فيه العلاقة المتميزة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويرفض المحاولات الفردية للنيل من هذه العلاقة أو المساس بها، حسبما ذكر.

وأشار بيان الزمالك إلى أن قنوات أون تايم سبورتس، ثمن الدور الرياضي الكبير لنادي الزمالك و جماهيره كأحد قطبي الكرة المصرية و إسهاماته في رفعة شأن الرياضة المصرية.

كما ثمن مجلس إدارة نادي الزمالك الدور الإعلامي المتميز الذي تقوم به قنوات "أون تايم سبورتس".

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