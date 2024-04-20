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سيدات الصيد تفزن على الاوليمبى فى بطولة الدورى العام لكرة السلة

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ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق سيدات كرة السلة بنادى الصيد الفوز على نظيره الاوليمبى بنتيجة 45/74 فى المباراة التى جمعت الفريقين فى بطولة الدورى العام الممتاز. 

 

ضمت قائمة الفريق اللاعبات ريم اشرف،ريهام الزمر،زينة حسام ،سارة عمرو،سلمى عمرو، فريدة تامر،فريدة حسن ،ليلى القوصى،مريم شريف ، مريم جابر، زينة أكرم، نادين عمر، نور السكرى، سمر مصطفى ،نيرة نافع ، ليلى يسر،جنا أحمد. 

 

الجهاز الفني والإداري
نائب رئيس الجهاز  محمود السداوى،المدير الفنى  احمد ابراهيم ،مدرب عام  مصطفى البوشى،احصائى  مازن تامر ، مخطط أحمال  فريد سمير،طبيبة الفريق دكتورة ياسمين مجدي ،المدير الإدارى  على الخطيب، خدمات معاونة محمد عطا،أحمد عصام لجنة كرة السلة .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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