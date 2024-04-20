سيدات الصيد تفزن على الاوليمبى فى بطولة الدورى العام لكرة السلة

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق سيدات كرة السلة بنادى الصيد الفوز على نظيره الاوليمبى بنتيجة 45/74 فى المباراة التى جمعت الفريقين فى بطولة الدورى العام الممتاز.

ضمت قائمة الفريق اللاعبات ريم اشرف،ريهام الزمر،زينة حسام ،سارة عمرو،سلمى عمرو، فريدة تامر،فريدة حسن ،ليلى القوصى،مريم شريف ، مريم جابر، زينة أكرم، نادين عمر، نور السكرى، سمر مصطفى ،نيرة نافع ، ليلى يسر،جنا أحمد.

الجهاز الفني والإداري

نائب رئيس الجهاز محمود السداوى،المدير الفنى احمد ابراهيم ،مدرب عام مصطفى البوشى،احصائى مازن تامر ، مخطط أحمال فريد سمير،طبيبة الفريق دكتورة ياسمين مجدي ،المدير الإدارى على الخطيب، خدمات معاونة محمد عطا،أحمد عصام لجنة كرة السلة .