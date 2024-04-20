مدرب مازيمبي: "قادرون على هزيمة أي فريق..وسنلعب بأسلوبنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أكد لامين ندياي المدير الفني لمازيمبي الكونغولي، بذل قصارى جهده، للتفوق على الأهلي، في المباراة التي تجمع بينهما، في الثالثة عصر اليوم، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال لامين خلال المؤتمر الصحفي: "سنواجه الأهلي بحالة ذهنية جيدة لإرضاء كل من يكون موجودا في الملعب أو المنزل، نحترم الأهلي كثيرا لأنهم الأفضل من حيث الألقاب ويمتلكون 11 لقبا لدوري أبطال إفريقيا، وفازوا هذا الموسم 3 مرات خارج أرضهم".

وأضاف: "عندما يصل الأهلي لهذه المرحلة من المنافسة، يصبح فريقا هائلا، بل وأكثر روعة مما كانوا عليه في بداية الموسم، نلعب على أرضنا وأمام جمهورنا وسنبذل قصارى جهدنا للفوز، نحترمهم بشدة لكننا سنلعب بأسلوبنا على أكمل وجه".

واختتم لامين: "سيلعب الأهلي من أجل وضع أنفسهم في حالة جيدة قبل لقاء الإياب، لسنا خائفين منهم. سنفعل كل ما في وسعنا لزعزعتهم واللعب دون تعقيدات، تطور مازيمبي واستعاد الفريق الثقة منذ الفوز على صنداونز، ونحن قادرون على التغلب على أي فريق".

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