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نابولي يواجه إمبولي في الدولي الإيطالي اليوم

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ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي مواجهة سهلة أمام نظيره فريق إمبولي مساء اليوم السبت على ملعب كارلو كاستيلاني وذلك في إطار منافسات الجولة الـ33 من عمر مسابقة .

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ويحتل نابولي المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 49 نقطة ، فيما يتواجد إمبولي في المركز السابع عشر برصيد 28 نقطة.

موعد مباراة نابولي وإمبولي 

تنطلق صافرة مباراة نابولي وإمبولي في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ، والساعة السابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة نابولي وإمبولي

وتذاع أحداث مباراة نابولي وإمبولي بشكل حصري عبر قناة “AD SPORTS Premium 1 ” بصوت المعلق محمد الشامسي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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