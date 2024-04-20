6 منافسات قوية بالمجموعة الخامسة بالقسم الثالث

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق مباريات الاسبوع الـ24 من مسابقة بالمجموعة الخامسة في دوري القسم الثالث التى تشرف عليها منطقة الجيزة لكرة القدم فى تمام الثالثه ونصف عصر اليوم السبت، فى حين تأجيل مباراة اورانج وأسمنت حلوان 24 ساعه من نفس المجموعة نظرا لإنشغال الملعب .

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الإعلاميين × منشية ناصر

ويواجه فريق الإعلاميين وصيف المجموعة برصيد 50 نقطة بقيادة ياسر راشد، نظيره فريق منشية ناصر بقيادة عماد عابدين صاحب المركز الثامن برصيد 32 نقطة، وتقام المباراة على نادي الإعلاميين وذلك في إطار مباريات الاسبوع الـ24 من مسابقة دوري القسم الثالث المجموعة الخامسة .

دياموند × حلوان العام

فيما يستعد فريق دياموند بقيادة مدربه عمرو الدالى صاحب الصدارة برصيد 56 نقطة لمواجهة فريق حلوان العام صاحب المركز السابع برصيد 33 نقطة، وتقام المباراة على ملعب كلية الزراعة جامعة القاهرة، وذلك في إطار مباريات الاسبوع الـ24 من مسابقة دوري القسم الثالث المجموعة الخامسة.

المعادى واليخت × الصيد

ويدخل فريق المعادى واليخت المباراة محتلاً المركز الخامس برصيد 39 نقطة أمام فريق الصيد صاحب المركز السادس برصيد 34 نقطة، وتقام المباراة على ملعب نادي المعادي واليخت، وذلك في إطار مباريات الاسبوع الـ24 من مسابقة دوري القسم الثالث المجموعة الخامسة.

صول × أبو النمرس

ويلتقي فريق صول بقيادة أحمد الضظوى صاحب المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة وفريق أبو النمرس صاحب المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة، وتقام المباراة على ملعب نادي النجوم، وذلك في إطار مباريات الاسبوع الـ24 من مسابقة دوري القسم الثالث المجموعة الخامسة.

حدائق الأهرام × أطفيح

ويواجه فريق حدائق الأهرام صاحب المركز التاسع برصيد 28 نقطة نظيره فريق أطفيح بقيادة شوقى محمد صاحب المركز الثاني عشر برصيد 21 نقطة، وتقام المباراة على ملعب نادي حدائق الأهرام، وذلك في إطار مباريات الاسبوع الـ24 من مسابقة دوري القسم الثالث المجموعة الخامسة.

بشتيل × كاسكادا

ويستعد فريق بشتيل صاحب المركز الثالث برصيد 42 نقطة لمواجهة فريق كاسكادا بقيادة مدربه جمال حواش صاحب العاشر برصيد 24 نقطة، وتقام المباراة على ملعب مركز شباب بشتيل، وذلك في إطار مباريات الاسبوع الـ24 من مسابقة دوري القسم الثالث المجموعة الخامسة.

اورانج × أسمنت حلوان

ويؤجل مباراة اورانج بقيادة مدربه تامر عبدالخالق صاحب المركز الرابع برصيد 40 نقطة مع فريق أسمنت حلوان صاحب المركز الرابع عشر والأخير برصيد 3 نقاط، وتقام المباراة على ملعب نادي إسكو، وذلك في إطار مباريات الاسبوع الـ24 من مسابقة دوري القسم الثالث المجموعة الخامسة.

وتأتي المباريات على النحو التالي:

الإعلامين × منشية ناصر المعادى × الصيد دياموند × حلوان العام صول × أبو النمرس حدائق الأهرام × أطفيح بشتيل × كسكادا أورانج × أسمنت حلوان مؤجل " الأحد "

ترتيب المجموعة الخامسة مجموعة الجيزة بالقسم الثالث بعد الجولة الـ 23: