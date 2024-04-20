ناشئو التنس يحتفظون بلقب افريقيا للعام الثانى على التوالى

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب مصر للناشئين والناشئات تحت 16 عاما لقب البطولة الأفريقية بجدارة للعام الثانى على التوالى والتى اسدل الستار على منافساتها بالجزائر. وحقق الفراعنة الواعدين بقيادة المدرب القدير مينا ناصر الدرع العام للبطولة بعد فوز كل من اياد رضا بذهبية فردى الناشئين ورهف مصطفى فردى الناشئات واياد رضا وسيف سميح ذهبية زوجى الناشئين وجودى طويلة مركز ثالث فردى ناشئات وجودى طويلة ورهف مصطفى مركز ثالث زوجى ناشئات . قدم ناشئو وناشئات المنتخب المصرى اداءا مميزا للغاية فى المنافسات تحت قيادة المدرب مينا ناصر الذى نجح فى قيادة الفريق للتتويج باللقب الافريقى مرتين متتاليتين الاولى 2023 والثانية 2024 . وواصل التنس المصرى بتلك النتيجة تحقيق الإنجازات على كافة المستويات كبار وناشئين فى ظل مجلس الإدارة الحالى برئاسة الكابتن اسماعيل الشافعى.

محمد يوسف

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