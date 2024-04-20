9 لاعبين خارج الخدمة في مباراة الزمالك ودريمز بالكونفيدرالية الإفريقية

يختتم اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أداء تدريباته استعدادًا لمواجهة نظيره دريمز الغاني في ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

وتأهل الزمالك لنصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية بعد الفوز على فريق فيوتشر بثلاثية مقابل هدفين في مجموع مبارتي الذهاب والإياب لربع نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

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ويغيب عن نادي الزمالك في مباراة دريمز الغاني تسع لاعبين، وهم محمود الونش ومحمد عبد الشافي ومحمود علاء، ومحمد أشرف روقا، وعمر جابر، وأحمد فتوح بسبب الإصابة.

فيما يغيب الثلاثي عبد الله السعيد وناصر ماهر وسيف فاروق جعفر بسبب عدم القيد في قائمة الأبيض الإفريقية.

ويعول مجلس إدارة نادي الزمالك على البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأبيض الفوز بمباراة اليوم لمواصلة مشوار الفريق ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية، خاصة وأنه يرغب في تحقيق لقب البطولة في ظل صعوبة المنافسة على لقب الدوري المصري.

ويحتل الفريق الأبيض حاليًا المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، حصدها الفريق الأبيض من 13 مباراة.