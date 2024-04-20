قائمة ريال مدريد لكلاسيكو برشلونة.. أنشيلوتي يحشد قوته الضاربة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن قائمة فريقه لمواجهة نظيره فريق برشلونة ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

ويستضيف ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة، غدًا الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإسباني الممتاز “الليجا”.

وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أندريا لونين- كيبا- ماريو دي لويس.

الدفاع: داني كارفخال- إيدير ميليتاو- ناتشو- لوكاس فاسكيز- فيران جارسيا- أنطونيو روديجير- فيرلاند ميندي.

وسط الملعب: جود بيلنجهام- توني كروس- لوكا مودريتش- إدوارد كامافينجا- فيدي فالفيردي- أوريلين تشواميني- داني سيبايوس- أردا جولير.

الهجوم: فينسيوس جونيور- رودريجو- خوسيلو- إبراهيم دياز.

ويعتلي ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة، فيما يتواجد فريق برشلونة المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا برصيد 70 نقطة.