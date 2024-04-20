قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب فريق ريال مدريد، عن قائمة فريقه، لمواجهة فريق برشلونة، غدًا الأحد، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويحتضن ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل الملكي لقاء ريال مدريد ضد برشلونة، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من الدوري الإسباني.

وينطلق اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت بتوقيت مكة المكرمة.

وشهدت القائمة غياب الحارس الدولي البلجيكي تيبو كورتوا بسبب الإصابة، وشكوك حول لحاق ميندي خوض اللقاء بسبب عدم جاهزيته.

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قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: أندريه لونين، كيبا أريزابالاجا، ماريو دي لويس.

الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي.

الوسط: جود بيلينجهام، توني كروس، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، أوريلين تشواميني، فيدي فالفيردي، داني سيبايوس، أردا جولر.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس، خوسيلو، إبراهيم دياز.