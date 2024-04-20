"موديست أصبح رقم 3".. دكة بدلاء الأهلي في مباراة مازيمبي الكونغولي

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بقيادة مارسيل كولر، تشكيل الفريق لمواجهة مازيمبي الكونغولي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويأتي على مقاعد بدلاء الأهلي كلا من، مصطفى مخلوف، خالد عبد الفتاح، محمود متولي، بيرسي تاو، محمد مجدي "أفشة"، كريم فؤاد، طاهر محمد طاهر، كريم الدبيس، محمود عبد المنعم كهربا.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أسباب استبعاد رباعي الأهلي من قائمة الفريق، وجاء استبعاد أنتوني موديست ومحمد الضاوي كريستو وكريم نيدفيد لأسباب فنية، فيما استبعد مخلوف للإصابة.

وأشار المصدر إلى أن أنتوني موديست، أصبح المهاجم الثالث في الأهلي، خلفا للثنائي وسام أبو علي ورضا سليم.

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