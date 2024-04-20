مدرب برشلونة يعلق على أزمة أراوخو وجوندوجان

ياسر رشاد - القاهرة - علق تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، على الأزمة التي حدثت عقب خروج البلوجرانا من دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان بين الثنائي أراوخو وجوندوجان.

وكان أراوخو وجوندوجان قد أطلقا تصريحات مثيرة ضد بعضهما ألبعض حول السبب وراء خسارة برشلونة من باريس سان جيرمان وتوديع دوري أبطال أوروبا.

وتحدث تشافي هيرنانديز عن الأزمة خلال المؤتمر الصحفي لمباراة كلاسيكو الأرض أمام ريال مدريد، حيث قال: "الانتقادات بالنية السيئة لم تكن موجودة بالطبع، لا توجد مشكلة، الأمر تم حله بين الثنائي".

ووُجه سؤال للمدرب الإسباني حول حول إذا كان المنافسة على لقب الدوري ستنتهي حال الخسارة غدًا، قال: "أبحث عن التفكير في سيناريو أكثر إيجابية، يتعلق بالفوز، نحن نرغب في الفوز بالمباراة".

بينما علق على الأداء التحكيمي المنتظر خلال مواجهة الغد، قال: "بالتأكيد لا أريد الحديث عن الأمر، لأنه لن يفيد، أتمنى أن يتخذ كل الحكام جميع القرارات الصحيحة وأن تمر المباراة بشكل جيد".

وحول إذا كانت مباراة الغد نهائي بين ريال مدريد وبرشلونة، قال: "بالطبع تعد مباراة مهمة وقوية، يجب علينا تحقيق الفوز حتى نواصل الضغط على المنافس".

وأضاف: "في حالة حققنا الفوز سنكون على بعد 5 نقاط فقط، لدينا فرصة رغم أنهم لم يخسروا سوى مباراة واحدة في 31 جولة".