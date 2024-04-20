كلاسيكو الأرض.. موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر عشاق الكرة العالمية والإسبانية مواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع ريال مدريد بنظيره برشلونة، ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024.

ويبحث ريال مدريد وبرشلونة عن تحقيق الفوز خلال مواجهة الكلاسيكو، مما يجعل هناك ندية وحماس كبير قبل الموقعة المرتقبة.

وكان ريال مدريد قد نجح في التأهل للدور نصف النهائي أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، بعدما حقق الفوز بركلات الترجيح في الدور ربع النهائي، بينما ودع البارسا منافسات المسابقة أمام باريس سان جيرمان.

موعد كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة

تنطلق مواجهة ريال مدريد أمام برشلونة في تمام التاسعة من مساء الغد الأحد، في المباراة التي يشهدها ملعب "سنتياجو بيرنابيو" معقل الملكي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

تُذاع مباراة ريال مدريد أمام برشلونة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة منذ عدة سنوات ماضية.